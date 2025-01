Motociclista é assassinado a tiros em Coronel Sapucaia; vítima usava tornozeleira eletrônica

Na noite de quinta-feira (9), um motociclista ainda não identificado foi assassinado com tiros na cabeça e no tórax, nas proximidades de um posto de combustíveis em Coronel Sapucaia, cidade que fica a cerca de 396 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar estava realizando diligências na região e ouviu os disparos. Ao chegar na Rua Benigno Vasconcelos, local sem iluminação, encontrou a vítima caída ao lado da moto, mas o suspeito já havia fugido. A vítima usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o socorro foi acionado, mas não houve tempo de salvar o motociclista, que morreu no local. A equipe da perícia encontrou ferimentos na cabeça e no tórax, mas não informou a quantidade de tiros que atingiram a vítima.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil e está sendo investigado.