Homem é encontrado morto dentro de carro em Bonito

Felipe Ortiz, de 35 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (9) dentro de um carro no Centro de Bonito, cidade localizada a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande. A vítima, natural de São Paulo, foi identificada após a polícia ser acionada por populares que notaram um homem aparentemente “desmaiado” no interior do veículo.

De acordo com informações preliminares, o carro pertence a um morador que afirmou desconhecer Felipe. O proprietário explicou às autoridades que, por se tratar de um modelo antigo, as portas do veículo não ficavam travadas, o que pode ter facilitado o acesso.

A polícia e a perícia foram acionadas e estiveram no local para coletar evidências e investigar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informações concretas sobre o que teria causado o óbito. A família de Felipe, que reside em São Paulo, foi informada do ocorrido e deve se deslocar para Mato Grosso do Sul para realizar os procedimentos de liberação e traslado do corpo.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Bonito.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais