Motoentregador fica gravemente ferido em acidente com motorista embriagado em Campo Grande

Na madrugada desta sexta-feira (10), um motoentregador de 35 anos sofreu ferimentos graves após ser atropelado por um motorista embriagado em um carro de luxo no cruzamento da Rua Dr. Paulo Machado com a Avenida Mato Grosso, em Campo Grande. O condutor do veículo, também de 35 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com informações preliminares, a vítima seguia pela Avenida Mato Grosso no sentido Via Park quando foi atingida pela Volvo XC40. O impacto foi tão forte que os veículos foram arremessados para a calçada de uma padaria, quase atingindo a estrutura do estabelecimento.

Após a colisão, o motorista tentou fugir do local, mas foi impedido por populares que presenciaram o acidente. A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou sinais claros de embriaguez no condutor. Mesmo recusando-se a realizar o teste do bafômetro, ele foi detido e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol.

O motociclista foi socorrido em estado grave pela Unidade de Resgate de Suporte Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros, com diversas fraturas pelo corpo. Durante o atendimento, sofreu perda de consciência momentânea e foi levado à Santa Casa em caráter de urgência.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para dar início às investigações. Segundo a delegada Cynthia Karoline, imagens de câmeras de segurança mostram que houve um avanço de sinal vermelho, embora ainda não esteja claro quem cometeu a infração. A alta velocidade dos veículos também foi apontada como um fator agravante no acidente. A delegada confirmou que o motorista será autuado por embriaguez ao volante e avalia outras tipificações para o caso.

Por conta do acidente, um trecho da Avenida Mato Grosso, sentido centro, entre as ruas Almirante Sadoc de Sá e Dr. Paulo Machado, foi interditado para os trabalhos da polícia. Motoristas que trafegam pela região devem utilizar rotas alternativas: virar à direita na Rua Almirante Sadoc de Sá, depois à esquerda na Rua Abrão Júlio Rahe e novamente à esquerda na Rua Dr. Paulo Machado, retornando à Avenida Mato Grosso.

O caso segue em investigação e deve trazer novos desdobramentos nos próximos dias.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais