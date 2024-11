Motocicleta furtada em Caarapó é recuperada em Dourados

A GMD (Guarda Municipal de Dourados) recuperou na manhã da última sexta-feira (01), uma moto Honda Biz que havia sido furtada em Caarapó.

Os policiais realizavam rondas preventivas na Escola Arthur Campos de Mello quando receberam uma denúncia de que havia uma moto abandonada.

Uma equipe foi até o local e após realizar rondas, localizou o veículo escondido em uma construção abandonada na Rua Bolivar Loureiro.

A moto estava sem a placa de identificação e, na checagem do chassi, foi averiguado que a motocicleta tinha registro de furto, ocorrido em Caarapó no dia 24 de outubro deste ano.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

