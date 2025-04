Palmeiras goleia Flamengo e assume liderança provisória; Corinthians empata com Fluminense pelo Brasileirão Feminino

A noite de terça-feira (15) foi agitada no Campeonato Brasileiro Feminino, com destaque para a goleada do Palmeiras sobre o Flamengo por 5 a 2, no Estádio Luso-Brasileiro, e o empate entre Corinthians e Fluminense por 1 a 1, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, ambos no Rio de Janeiro. As partidas foram válidas pela quinta rodada da competição.

Com o resultado expressivo, o Verdão chegou a 11 pontos e assumiu a liderança provisória da tabela. O Flamengo permaneceu com sete pontos, ocupando a sexta colocação. Já o Timão chegou a oito pontos, subindo para o quarto lugar, enquanto o Fluminense também somou oito, mas ficou na quinta posição por conta do saldo de gols inferior.

Goleada alviverde

O Palmeiras não deu chances ao Flamengo e mostrou força ofensiva desde o início da partida. Logo aos 8 minutos, Laís Estevam abriu o placar, aproveitando um rebote na área após cruzamento de Greicy. Aos 20, Laís voltou a marcar, desta vez de cabeça, após cruzamento de Espinales.

O Flamengo esboçou reação aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Cristiane diminuiu, completando passe de Fernandinha. Na segunda etapa, Núbia empatou de cabeça aos 22 minutos, reacendendo a esperança rubro-negra.

Mas a resposta palmeirense foi imediata. Aos 26, Amanda Gutierres colocou o time paulista novamente em vantagem. Nos minutos finais, o Verdão sacramentou a vitória: Ingryd marcou aos 44, após bela jogada de Tainá Maranhão, que também deu assistência para o quinto gol, nos acréscimos, assinado por Soll.

Empate equilibrado no clássico das alvinegras

No confronto entre Fluminense e Corinthians, o equilíbrio prevaleceu. Lelê marcou de cabeça aos 29 minutos do primeiro tempo, colocando o Tricolor na frente. Já no último lance antes do intervalo, Letícia Monteiro subiu bem e empatou para o Timão, também de cabeça.

O segundo tempo foi movimentado, com chances para os dois lados, mas as redes não balançaram novamente. O resultado deixou ambas as equipes na parte de cima da tabela, emboladas na disputa pelas primeiras posições.

Classificação provisória do Brasileirão Feminino (parcial da 5ª rodada):

– Palmeiras – 11 pontos

– Corinthians – 8 pontos

– Fluminense – 8 pontos

– Flamengo – 7 pontos

Com os resultados, o Palmeiras se firma como um dos favoritos na briga pelo título, enquanto Corinthians e Fluminense seguem firmes na disputa pelo topo. O Flamengo, apesar do tropeço, ainda está entre os seis primeiros e busca recuperação na próxima rodada.

