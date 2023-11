Chuvas do mês de novembro ficam abaixo da média esperada para todo Estado

O mês de novembro foi marcado por seca em Mato Grosso do Sul, situação agravada pelo fenômeno El Niño, que atingiu o Estado com forte onda de calor, altas temperaturas e baixa umidade. A dias do fim do mês, a meteorologia já indica que os valores de chuva registrados ficaram muito abaixo do esperado.

Conforme informações do meteorologista Natálio Abrão, todo Estado ficou abaixo do esperado do nível de chuva. Apenas o município de Sete Quedas registrou nível esperado, com 156,2 mm de chuva. Já em Amambai era esperado 151,2 mm de chuva, e o mês registrou apenas 38, 6 mm.

Campo Grande também ficou abaixo: eram esperados níveis de chuva de 164,2 mm e a Capital só registrou 73,8mm. Entretanto, esses índices podem apresentar melhora após a chuva de ontem (26), já que o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) que o volume de chuva das últimas 72h foi de 107,8 mm.

Além disso, todo Estado segue com alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades e chuvas intensas até amanhã (28), entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e até possível queda de granizo.