Motociclista colide em viatura dos Bombeiros e perde parte da bocheca na Euler de Azevedo, em Campo Grande

Condutor não teria CNH e estaria bêbado no momento do ocorrido

Na tarde desta sexta-feira (12), um motociclista ainda sem identificação teve traumatismo craniano e perdeu parte da bocheca em um acidente de trânsito na Avenida Euler de Azevedo, em Campo Grande.

O condutor da moto trafegava em direção ao bairro quando colidiu em um carro e depois em uma viatura do Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido pela equipe da corporação.

O homem teve traumatismo craninao leve e perdeu parte da bochecha que caiu no chão devido a colisão. Não há informações detalhadas de como o acidente aconteceu e as circuntâncias devem ser investigadas.

Para os bombeiros, o indivíduo contou que teria ingerido bebida alcoólica. Também foi constatado que ele não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para pilotar o veículo.

