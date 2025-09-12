Entre Elas CG: amigas lançam grupo para fortalecer o empreendedorismo feminino em Campo Grande

O primeiro encontro do grupo contou com a participação de Keilla Soares Trad, esposa do senador Nelsinho Trad, que compartilhou sua vivência no empreendedorismo, e com as dicas da comunicadora Maria Clara Medeiros.

Quatro amigas decidiram transformar amizade em movimento. As empresárias Aline de Matos Troiani, Kaysa de Souza, Karine Casal e Esthefani Uchoa lançaram o grupo “Entre Elas CG”, uma rede de mulheres empreendedoras de Campo Grande criada para compartilhar experiências, gerar negócios e construir um ambiente seguro de apoio mútuo.

Nesse primeiro encontro, cada organizadora convidou pelo menos dez amigas para participar. O resultado foi uma noite vibrante de apresentações de produtos e serviços, trocas de experiências e muito networking, abrindo portas para novas oportunidades.

A programação começou com a participação da head de comunicação e relações públicas Maria Clara Medeiros, que falou sobre o poder da comunicação para abrir caminhos profissionais e pessoais. Em sua fala, destacou a importância de “ser primeiro interessante antes de ser interessada” e dividiu sua trajetória ao lado de grandes marcas.

Na sequência, Keilla Soares Trad compartilhou sua vivência com o empreendedorismo. Relembrou sua experiência à frente de uma loja de decoração, no centro de Campo Grande, e destacou que os obstáculos se transformaram em grandes lições de vida. “Aprendi as melhores lições que me fizeram crescer e pratico em minha vida”, disse Keilla, lembrando ainda que toda mulher é, por natureza, empreendedora. “Seja ao organizar os alimentos da casa, planejar o guarda-roupa ou definir prioridades do orçamento familiar.”

A sinceridade do relato encantou as participantes, justamente por traduzir o propósito do Entre Elas CG: um espaço de aprendizado, troca e fortalecimento, em que todas se sentem à vontade para dividir histórias sem julgamentos.

Mais do que um encontro, o grupo nasce como um movimento de amizade e cooperação, com o propósito de semear conhecimento, criar oportunidades e prosperar juntas. “Foi muito gratificante, as duas falaram com o coração e eu ouvi que o melhor aprendizado vem da alma”, resumiu a convidada, biomédica Andreia Rech.

