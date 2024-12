Motociclista atinge carro parado na Avenida Bandeirantes em Campo Grande

Na tarde desta quarta-feira (27), uma motocicleta atingiu um carro estacionado na Avenida Bandeirantes, no Bairro Jardim Jacy, em Campo Grande.

Uma mulher estava na garupa da motocicleta no momento. Ela e o motociclista foram “jogados” da moto. Ela chegou a passar por cima do carro estava estacionado. O motociclista foi parar na pista de rolamento.

O motociclista teve uma lesão no tórax devido a colisão no porta-malas do carro. e a mulher não teve ferimentos graves.

Equipe de motossocorristas do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Os envolvidos foram encaminhados para a Santa Casa.

O vídeo foi divulgado no perfil dos motossocorristas do Corpo de Bombeiros.

