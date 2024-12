Sirpha Lar do Idoso faz campanha de Natal para arrecadar presentes

Os pedidos foram feitos por 86 idosos que esperam ganhar entre roupas, calçados, doces, fraldas e kits de beleza

A SIRPHA LAR DO IDOSO, localizada no bairro Nova Lima, em Campo Grande – MS, está com a campanha “Doe Amor Neste Natal” para arrecadar doações para atender aos pedidos de presente feitos pelos idosos acolhidos pela instituição.

A campanha utiliza o termo ”cartinhas de Natal” como uma maneira de transmitir o espírito de afeto e solidariedade que envolve a iniciativa. Embora os idosos não escrevam as cartinhas pessoalmente, eles contam seus desejos e necessidades, e a equipe da SIRPHA faz os registros para facilitar o envolvimento dos doadores.

Essa abordagem ajuda a criar uma conexão mais emocional e significativa, incentivando as pessoas a abraçarem a causa e contribuírem para tornar o Natal dos idosos mais especial.

São 86 cartinhas com diferentes pedidos, entre eles: roupas, calçados, perfumes, rádios, acessórios femininos, balas, bolachas recheadas, chocolates, panetone, fraldas, kits de beleza (shampoo, condicionador, hidratante e sabonete), bíblia, bolsa e relógios.

Quem quiser adotar uma cartinha tem até o dia 13 de dezembro – sexta-feira – para entregar o presente. Para participar da campanha é simples, basta seguir dois passos:

1° – Acessar a lista de presentes neste link: https://abre.ai/lyzv e escolher uma cartinha de um idoso e o presente desejado por ele.

2° – Entrar em contato com a equipe da SHIRPA LAR DO IDOSO pelo WhatsApp (67) 99211-4592 e combinar a data e o horário para entrega do presente.

Os presentes serão entregues aos idosos no dia 20 de dezembro com a visita do Papai Noel e da Mamãe Noel.

Com informações da Sirpha lar do idoso.