Mineiros são presos pelo DOF com drogas que seriam levadas para São Paulo

No último domingo(24), dois homens de 21 anos e 36 anos foram presos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), com maconha e skunk em um ônibus na MS-164, zona rural de Ponta Porã. O destino final seria o Estado de São Paulo.

Os policiais faziam bloqueio no Trevo do Copo Sujo quando abordaram o coletivo que fazia o itinerário Ponta Porã/Campo Grande.

Durante entrevista aos passageiros foram localizados, com os dois suspeitos, duas malas com 14,5 quilos de maconha e 3,5 quilos de skunk.

Aos policiais, a dupla afirmou que era do Estado de Minas Gerais e que havia comprada as drogas em Coronel Sapucaia para levar até São José do Rio Preto (SP), onde iria revender.

Os autores e os materiais apreendidos, avaliados em R$ 70 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

