Motociclista aborda idoso na saída de banco, finge ser amigo e leva 300 reais

Em plena luz do dia, após sair de um banco na Vila Cidade Morena, região sul de Campo Grande, um idoso de 66 anos foi assaltado na tarde de ontem (30). Foram levados da vítima a sua carteira com $ 300 reais.

Conforme diz a ocorrência, a vítima sacou $ 300 de um banco região na sul da Capital, e quando saiu foi abordado por um motociclista do sexo masculino. Ainda relatos do idoso no boletim de ocorrência, o suspeito fingiu conhecer a vítima, dizendo que era seu amigo, onde o idoso acabou acreditando. No momento em que ambos conversavam, o motociclista pediu ao idoso que gostaria de anotar o seu telefone em um pedaço de papel.

Neste momento, o suspeito pediu a sua carteira para usar como apoio e assim anotar o telefone da vítima. A vítima entregou a carteira ao suspeito, que ligou a moto e fugiu levando o dinheiro do idoso.

A vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da região, onde registrou o caso como furto.

