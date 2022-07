Jovem é amarrado e espancado por moradores após tentar furtar residência

Após tentar furtar uma casa, na rua Carimbó, no Jardim Aero Rancho na noite de ontem (30), um jovem de 20 anos, foi amarrado e espancado por populares. Segundo os policiais, o jovem foi encaminhado para uma unidade de saúde com fratura nas mandíbulas e vários hematomas por conta das agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar no local, os policiais encontraram aproximadamente vinte pessoas agredindo o jovem que estaria amarrado. Assim que se aproximaram do local, os policiais pediram para os moradores se afastarem e a ordem foi acatada por todos.

Aos policiais, os moradores disseram que flagraram o suspeito invadindo uma residência, momento em que amarraram e passaram a agredir o rapaz. Ainda de acordo com a ocorrência, mesmo após ser agredido, o suspeito teria feito piadas com o episódio. Os militares acreditam que o suposto autor teria feito o uso de drogas no momento do crime.

O jovem foi encaminhado ao hospital com diversos hematomas e fraturas pelo corpo. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

