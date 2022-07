Jovem é executado com quatro tiros na região sul da Capital

Wilson de Jesus Pinto, de 26 anos, foi morto com quatro tiros, na noite de ontem (30), na Rua Glória de Goita, Vila Santo Eugênio, região sul de Campo Grande. A vítima foi socorrida por populares, mas acabou falecendo no local.

De acordo com a ocorrência, moradores da região disseram aos policiais que ouviram cinco tiros. Após ouvir os disparos, eles foram em direção a rua para socorrer Wilson, que estava caído na via sem vida. Ainda de acordo com informações policiais, foram encontradas quatro perfurações no corpo do jovem. Os tiros atingiram o braço, peito e a barriga da vítima.

Equipes da Polícia Civil e também da Perícia Técnica estiveram no local para realizar levantamentos de registro do caso.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

