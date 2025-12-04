Incêndio atinge residência na Rua do Rosário em Campo Grande

Corpo de Bombeiros atende ocorrência; ainda não há detalhes sobre causas ou vítimas

Um incêndio atingiu uma residência na Rua do Rosário, em Campo Grande, no fim da tarde desta quinta-feira. A informação inicial foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Até o momento, não há confirmação sobre vítimas, extensão dos danos, gravidade da ocorrência, horário exato de início das chamas ou causas do incêndio. As equipes seguem no local realizando o atendimento.

A matéria segue em atualização conforme novas informações forem repassadas pelas autoridades.

