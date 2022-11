Homem é flagrado com laboratório para a falsificação de documentos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), prendeu um homem que mantinha um laboratório para falsificação de documentos. O indivíduo estava foragido da justiça, devido a um mandato por tráfico de drogas.

Investigadores da Especializada receberam informações de que um homem de 27 anos estaria foragido da justiça desde 2019, com mandado de prisão em aberto pela prática do crime de tráfico de drogas.

Após inúmeros trabalhos de inteligência policial, a equipe da DENAR conseguiu verificar que a residência do suspeito se localizava no Bairro Jardim Morenão.

Os policiais foram ao local e detiveram o homem foragido. Na mesma residência, os investigadores descobriram um verdadeiro laboratório para a falsificação de documentos públicos, com a apreensão de vários petrechos para a contrafação, bem como RGs e carteiras nacionais de habilitação adulterados.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem foi indiciado por diversos crimes de falsificação de documentos públicos.

