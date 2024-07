Carro é encontrado carbonizado em estrada da gameleira

Policias relataram que até o momento não há evidenciais da causa do incêndio

Na tarde dessa sexta-feira (12), um veículo Fiat Uno foi encontrado carbonizado próximo a rodovia MS-455, conhecida como estrada da Gameleira, na Capital. A policia Militar foi acionada pelos moradores que viram o veículo pegando fogo.

Os policiais não encontraram o dono do carro e também não identificaram nada que pudesse ser suspeito.

O veículo foi encaminhado para a DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e o caso registrado no CEPOL (Centro Especializado de Polícia Integrada).

