Membros de grupo criminoso que roubavam contrabandistas são presos na região de Dourados 

Indivíduos se passavam por policiais ao abordarem motoristas que traziam produtos estrangeiros

Na última quinta-feira (31), quatro pessoas foram presas em flagrante e um adolescente foi apreendido por roubarem contrabandistas na região de Dourados.

Segundo a investigação policial, o grupo criminoso era especializado em roubar motoristas que transportavam produtos oriundos do Paraguai com destino ao centro do país.

Eles atuavam há cerca de um ano na região, se passando por policiais e conduziam as vítimas com uso de arma de fogo até uma região afastada, onde roubavam as cargas, veículos e outros objetos de valor. Em algumas ocasiões, eles também invadiam residências que eram utilizadas como depósitos de produtos, fazendo as pessoas que os mantinham em depósito reféns até que a carga fosse levada.

O grupo foi localizado e preso após uma tentativa de roubo na noite do dia 30 de julho na região de Rio Brilhante. Os policiais civis localizaram os envolvidos em posse de um revólver calibre 38, simulacros, algemas, coletes balísticos, rádios comunicadores e distintivos, além de diversos produtos oriundos de outros roubos praticados pelo grupo. Na ocasião, um adolescente, responsável por receptar parte do material, também foi apreendido.

Os cinco detidos foram conduzidos à sede do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, onde foram autuados em flagrante. Após a divulgação do caso pela imprensa, mais de 20 outras vítimas realizaram contato com a unidade policial, identificando os presos como responsáveis por mais crimes ocorridos na região.

Toda a investigação e prisão foram realizadas pela Polícia Civil, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados/MS com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

