Moto entregador é esfaqueado e tem moto furtada por bandidos

Na noite dessa sexta-feira (26), um moto entregador de 29 anos, foi esfaqueado e teve a moto furtada por bandidos em Campo Grande.

O ataque ocorreu após o trabalhador realizar uma entrega, e pouco depois foi abordado por dois criminosos que cometeram o crime.

A vítima foi golpeada várias vezes no braço direito e mão esquerda. A Policia Militar esteve presente no local e encaminhou o homem para atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Mônica.

