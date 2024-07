Corpo de brasileiro é encontrado enrolado em lona em Pedro Juan Caballero

O corpo foi encontrado descartado em uma estrada próxima ao assentamento Guilhermina

Na manhã deste sábado (27), o corpo de um homem brasileiro, identificado como Rubén Giménez, foi encontrado enrolado em uma lona preta em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A cidade faz fronteira com Ponta Porã e está a 313 quilômetros de Campo Grande.

A polícia foi acionada para investigar o caso. A vítima, que aparenta ter entre 25 e 35 anos, estava desaparecida. O corpo foi encontrado descartado em uma estrada próxima ao assentamento Guilhermina.

As autoridades estão investigando o caso, buscando identificar o autor e descobrir a motivação do crime.

