Homem embriagado é preso por desacato policial em Paranaíba

Na noite dessa sexta-feira (26), a Policia Militar foi acionada após um rapaz de 29 anos incomodar os clientes de uma lanchonete de Paranaíba com comportamento agressivo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem arremessou bebida nos clientes do estabelecimento e desacatou os policiais com ameaças.

As autoridades utilizaram força moderada para imobilizar o jovem que não aceitava ser algemado. Ele foi preso no encaminhado à delegacia.

Durante o trajeto para a delegacia, o suspeito continuou a ameaçar os policiais. Além disso, ele se debateu no compartimento de segurança do veículo policial, desferindo chutes.

