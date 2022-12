Motivada por ciúmes, mulher esfaqueia rosto da amiga em discussão

Uma mulher, de 20 anos, foi esfaqueada no rosto pela própria amiga, após uma briga. A vítima alega que o desentendimento surgiu após a amiga sentir ciúmes do namorado. O incidente ocorreu na noite da última terça-feira (6), em Corumbá, município localizado a 417 km de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, após a discussão, a vítima deslocou-se até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Guatós, com uma faca cravada na face, na região nasal. A vítima recebeu os primeiros socorros e passou por exames de Raio X, para saber a gravidade do ferimento.

Em depoimento policial, ela relatou que ambas consumiram bebidas alcoólicas e drogas. A mulher também alegou que o motivo da briga foi a amiga sentir ciúmes do namorado.

Apesar da gravidade da lesão, a vítima encontra-se em um quadro de saúde estável. A autora da agressão ainda não foi localizada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, na delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

