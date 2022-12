Governador eleito recebe executivo da Bracell

Pensando no desenvolvimento com responsabilidade ambiental em Mato Grosso do Sul, o governador eleito tem se reunido com empresários de grande porte como aconteceu nesta terça-feira (6), durante a reunião com o executivo da Bracell em seu escritório de transição.

De acordo com Eduardo Riedel, a visita de cortesia foi de suma importância, pois grandes parcerias como essa são fundamentais para o desenvolvimento com responsabilidade ambiental em Mato Grosso do Sul. “Atualmente a Bracell já é uma grande parceira em nosso Estado, tanto na geração de emprego e renda, como no desenvolvimento sustentável e queremos continuar com esse trabalho que torna Mato Grosso do Sul mais próspero, verde e digital. Acredito na ‘agricultura de árvores’, no ciclo de colheita implantado pela empresa com recurso natural e 100% renovável, que gera o eucalipto produzido de forma sustentável”, disse o governador.

Os executivos da empresa ressaltaram na reunião que o objetivo do encontro com Eduardo Riedel, o atual governador, Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, foi primeiramente para agradecer a parceria já existente em Mato Grosso do Sul e também fazer uma visita de cortesia para o governador eleito. “Viemos intensificar a nossa parceria para o governador eleito, agradecer a parceria já existente. Também gostamos muito do Plano de Governo apresentado por Riedel”, disseram os representantes da empresa.

Participaram da agenda representando a Bracell: Anderson Tanoto, diretor Executivo do grupo RGE, membro do Conselho da RGE, a qual Bracell pertence, Per Lindblom, atual presidente da Bracell ; Mauro Quirino, diretor de Operações Florestais; Praveen Singhavi, atual presidente da APRIL e que, em janeiro de 2023, assumirá a presidência da Bracell, Manoel Browne, diretor de Relações Institucionais e Comunidade e Marisa Coutinho, gerente de Relações Institucionais e Comunidade.

Bracell, que baseia suas operações no cultivo sustentável de eucalipto e fábricas de última geração. Nos três estados onde atua, incluindo Mato Grosso do Sul, a empresa gera mais de 10 mil empregos, considerando trabalhadores diretos e terceirizados de forma permanente nas atividades industriais, florestais e de logística.

