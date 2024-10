Policia Civil prende suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Caarapó

Na manhã de hoje (17), a Polícia Civil, por meio da DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e da Delegacia de Caarapó, prendeu um rapaz, de 19 anos, suspeito de armazenar arquivos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em computador.

Essa ação faz parte da Operação Sentinela, uma iniciativa da Depca que tem como objetivo combater a exploração sexual infantojuvenil por meio do monitoramento de atividades ilícitas no meio virtual.

Durante as investigações, comandadas pelo Núcleo de Inteligência Policial, foi constatado que o jovem realizava acessos a sites da Dark Web, baixava e armazenava vários vídeos e fotos com cenas de atos sexuais explícitos envolvendo crianças e adolescentes.

O computador e os dispositivos móveis encontrados na residência foram apreendidos e o homem foi conduzido à Delegacia de Caarapó.

