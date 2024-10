Idoso é preso após dirigir bêbado e bater picape de frente com carreta na MS-306

Idoso de 62 anos foi preso, nessa segunda-feira (21), na MS-306, entre as cidades de Chapadão do Sul e Cassilândia, após bater o carro que conduzia de frente com um carreta. A prisão aconteceu pelo fato de o homem estar bêbado.

Conforme informações do site Jovem Sul News, o motorista seguia em uma Fiat Strada, quando perdeu o controle e bateu de frente contra um bitrem que vinha no sentido contrário. No veículo de carga estava o condutor, de 55 anos, e uma mulher, de 50.

Com o impacto da colisão, o automóvel saiu da pista e parou às margens da rodovia com a frente toda destruída, assim como parte da carreta, que bloqueou uma das faixas da pista. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada e quando a equipe chegou ao local, notou que o homem que causou o acidente apresenta sinais de embriaguez.

Ele passou por teste do bafômetro que confirmou a presença de 1,30 mg/L de álcool no sangue. Como teve apenas ferimentos leves, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado para delegacia, onde foi preso em flagrante.

