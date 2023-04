Morto em confronto com a polícia, era especialista em roubos de propriedades rurais

Operação da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), terminou com a morte de Marcos Antônio Alves dos Santos, de 32 anos, após reagir à abordagem, policial, na manhã de hoje (19). O confronto policial aconteceu, no Jardim Alto São Francisco, região da Vila Nasser, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, após receber informações anônimas, os agentes da Derf foram até um imóvel, Rua Bárbara de Paula Ribeiro, em cumprimento de um mandado de prisão em âmbito de operação que investigava roubos na Capital. Ao se aproximar da residência, os policiais foram recebidos a tiros, onde revidaram e acabou acertando o morador. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, onde prestou os primeiros atendimentos, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Homem morto era investigado por crimes cometidos em fazendas na Capital

Segundo as investigações, Marcos tinha diversas passagens por furto, roubo e violência domestica. Em 2022, ele invadiu uma propriedade rural, na BR-163, próximo ao município de Jaraguari, onde levou motosserra Sthil MS260 e um furador Branco, avaliados em 1 mil reais. No mesmo ano, Marcos foi preso pela Derf pela prática de roubo em outra fazenda, localizada na MS-040, ocorrido em setembro de 2021.

Segundo a polícia, em janeiro deste ano, ele obteve o benefício do Livramento Condicional, após ficar um ano preso.

Após em liberdade condicional, Marcos continuava praticando roubos em fazendas da região e proximidades da Capital. No dia 16 de fevereiro, por volta das 20h, em uma fazenda na MS-010, em Campo Grande, duas vítimas foram abordadas por dois indivíduos armados com pistola. Os assaltantes anunciaram o assalto e subtraíram uma motosserra, no valor de R$ 1.6 mil, capacete, roupas, cobertas, perfume, um aparelho celular, entre outros objetos.

Ainda conforme as investigações, Marcos é conhecido como ‘Baiano’ e continuava praticando assaltos e apavorando moradores da região rural. Na última semana, por volta das 21h, um casal foi abordado e amarrado em uma propriedade rural próximo de Jaraguari. Neste roubo, os assaltantes subtraíram: uma caminhonete GM/S10; uma motocicleta BROS 160; armas de fogo; uma roçadeira Stihl 160; doze camisetas; um relógio masculino; dois copos Stanley; entre outras coisas.

Segundo a polícia, Marcos é especialista em assaltos em fazendas na região rural. Ele respondia pelos seguintes crimes ainda em curso das investigações.

01 (um) furto a propriedade rural nos autos nº 0000281-61.2020.8.12.0028, em trâmite na 2ª Vara de Bonito/MS;

02 (dois) roubos a mototaxistas nos autos nº 0000279-91.2020.8.12.0028, em trâmite na 2ª Vara de Bonito/MS;

02 (dois) roubos a mototaxistas nos autos nº 0009786-89.2022.8.12.0001, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Campo Grande/MS;

02 (dois) roubos a mototaxistasnos autos nº 0009785-07.2022.8.12.0001, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS;

(uma) lesão corporal (violência doméstica) nos autos nº 0005247-22.2018.8.12.0001, em trâmite na 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, em Campo Grande/MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.