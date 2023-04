Venda de ingressos para final entre Operário e Costa Rica começa hoje

Começa hoje (19), a vendas de ingressos para a primeira partida do Campeonato Sul-mato-grossense. O jogo entre Operário contra o Costa Rica, acontecerá no próximo domingo (23), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Os ingressos custam R$ 20 (R$ 10 meia-entrada).

O Galo, o maior campeão do Estado, tenta o bicampeonato. Já o Costa Rica, que vem anos surpreendendo com ótimas campanhas, tem a chance de erguer o troféu estadual na frente da sua torcida. O jogo da volta será no estádio do Laertão, no próximo domingo (30).

O time de Costa Rica tem a vantagem na final, já que a Cobra do Norte teve a melhor campanha na fase de classificação e joga com a vantagem de dois resultados iguais.

Os ingressos para a primeira partida dá sinal podem ser adquiridos com antecedência na Padaria Toscano, Avenida Coronel Antonino, 619; Gazin, Rua Barão do Rio Branco, 1.239, Centro, e Rua Barueri, 939, Vila Moreninha II; Paul Gráfica, Avenida Gunter Hans, 3.495, Aero Rancho; e Clube Campestre Ipê, Rua Drº Eduardo Olimpio Machado, 300.

