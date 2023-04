Após invadir casas na Capital, homem é perseguido e ferido com três tiros

Um homem de 32 anos, foi ferido com três tiros, na madrugada de hoje (19), após invadir uma residência, no bairro Amambai, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o rapaz foi perseguido após ser flagrado cometendo o crime.

Conforme o registro policial, os militares foram acionados por volta da meia-noite, após receberem informações de uma ocorrência de roubo com disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, os policiais depararam com a vítima ao solo, ferida e sangrando.

Testemunhas relataram aos policiais ter visto a vítima roubando telhas de zinco em um imóvel abandonado. Elas relatam aos policiais que três pessoas que estavam em um comércio próximo, consumindo bebida alcoólica, questionaram o ladrão o que ele estava fazendo na casa. Durante a conversa, o bandido foi perseguido e atingido por disparos de tiros, na perna.

Equipes da Polícia Civil e Perícia técnica estiveram no local e encontraram quatro capsulas deflagradas. Elas foram recolhidas para análise. A vítima foi encaminhada em estado grave para Santa Casa de Campo Grande, onde segue em observação.

O caso foi encaminhado para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como lesão corporal dolosa.

