Morto durante troca de tiros com a polícia, conduzia veículo roubado em SP

Foi identificado na manhã de hoje (14), o homem morto a tiros, durante perseguição policial na MS-162, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Adolfo Paez Canteiro, de 21 anos, tentou fugir de um bloqueio policial, na região do distrito de Picadinha.

Segundo apurado pelo Dourados News, Adolfo, conduzia uma camionete, de modelo Hilux com registro de roubo e com placas falsas de Mato Grosso do Sul. O veículo possuía registro de roubo/ furto no município de Ibitinga, interior de São Paulo.

Antes da abordagem, policiais militares rodoviários (PMR), realizou sinal de parada ao condutor, o que foi negado. O jovem acelerou o veículo, iniciando uma perseguição pela rodovia. O rapaz estava armado e houve troca de tiros.

Durante a fuga o rapaz foi baleado. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu a caminho do hospital, segundo informações da polícia.

Equipes da Polícia Civil e da perícia cientifica estiveram no local.

