Durante perseguição, homem morre após troca de tiros com a polícia

Um homem não identificado morreu na manhã de hoje (14), após entrar em confronto com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), na MS-162, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, o rapaz não obedeceu ao sinal de parada para abordagem.

Conforme informações do Dourados News, o suspeito trafegava em uma caminhonete pela rodovia, próximo ao distrito da Picadinha, quando foi abordado pelos militares, que realizou sinal de parada ao condutor. O gesto não foi obedecido pelo motorista, quando iniciou uma perseguição pela rodovia. Houve troca de tiros entre o suspeito e os policiais.

A vítima foi baleada e depois socorrida, mas acabou morrendo no hospital. Equipes da Polícia Civil estão em deslocamento ao local, com a perícia cientifica.

