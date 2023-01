Após convidar conhecido para usar drogas, mulher é esfaqueada nas costas

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada nas costas na manhã de hoje (14), após ser convidado por um conhecido para usar drogas. O caso aconteceu na Rua Carlos Castilho, no Jardim Carioca, em Campo Grande. O autor fugiu e até o momento não foi localizado.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foi acionada pela irmã da vítima por volta das 6h30, após presenciar o fato. Em depoimento na polícia, a irmã convidou um rapaz de nome “Jefinho” para usar pasta base com ela na residência.

No momento do uso, o homem ficou exaltado e golpeou a vítima com uma facada nas costas, próximo ao ombro. A mulher foi encaminhada a Santa Casa, onde está em observação e não corre risco de morte.

Ainda em depoimento, a irmã não soube relatar características e informações do autor, pois conhece ele apenas pelo apelido. A Polícia Militar realizou rondas pela região na tentativa de encontrar o suspeito, mas sem sucesso.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

