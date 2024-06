Morte no Caiobá: Homem é morto a tiros na frente de casa por atirador em bicicleta

Um homem identificado como Alaor Pires Pecora de Oliveira, de 26 anos foi assassinado na frente de sua casa na rua cachoreira do campo no bairro Portal Caiobá. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira(13) e segundo a polícia o atirador estava em uma bicicleta.

O suspeito fugiu e ainda não foi identificado e não há informações sobre a motivação do crime. O rapaz chegou a ser levado em uma unidade de saúde no bairro Coophavila, já sem vida.

Há suspeita de rixas anteriores, o rapaz assassinado tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e arma de fogo.

