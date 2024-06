DOF recupera em Itaquiraí duas camionetas furtadas em MG e SC

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram nesta quarta-feira (12), em Itaquiraí, duas camionetas furtadas nos Estados de Minas Gerais e Santa Catarina. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais faziam policiamento no Assentamento Santo Rosa, zona rural do município, quando o condutor de uma Toyota Hilux, que saia de uma das chácaras da região fugiu em alta velocidade.

Durante acompanhamento o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé, diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado. Em checagem os policiais constataram que a camionete havia sido furtada no ano passado, na cidade de Divinópolis (MG).

Ao retornarem à chácara de onde o primeiro veículo tinha saído os militares encontraram uma camionete Ford Ranger, furtada no mês passado no município de Lages (SC). Os dois automóveis foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.