Morte em Ivinhema é investigada como homicídio culposo após indícios de atropelamento

A hipótese de feminicídio foi descartada pela Polícia Civil no caso da morte de Jackeline Lorenzi Rios, de 40 anos, encontrada sem vida na rodovia BR-376, em Ivinhema, município localizado a 287 quilômetros de Campo Grande. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira (19), após investigações detalhadas.

Os resultados das investigações, que incluem depoimentos de testemunhas, perícias e imagens de câmeras de segurança, indicam que Jackeline foi atropelada. As apurações revelaram que ela foi vista saindo de uma residência no Bairro Vitória por volta de 1h44, após consumir bebidas alcoólicas. As câmeras registraram sua caminhada cambaleante até a rodovia, onde, por volta das 2h30, foi encontrada às margens da BR-376, sem sinais de perseguição.

Uma testemunha ouviu o som de uma colisão e avistou um veículo Volkswagen Gol, prata, com a frente danificada. O motorista desceu, conferiu os danos no carro e fugiu sem prestar socorro.

O caso agora é tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e omissão de socorro.