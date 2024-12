Dois homens são presos em operação por tráfico de drogas e posse de armas em condomínio no Jardim dos Estados

Dois homens, de 28 e 33 anos, foram presos na quinta-feira (19) pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de armas. A prisão ocorreu em um condomínio localizado no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande, onde os suspeitos foram capturados em flagrante. A operação foi conduzida pela GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A investigação teve início em novembro de 2022, após o assassinato de um homem de 25 anos, que foi morto com vários disparos no bairro das Moreninhas. A polícia apurou que o crime estava relacionado a uma disputa por território no tráfico de drogas.

À medida que a investigação avançava, os policiais identificaram dois suspeitos, sendo um deles morador do condomínio onde ocorreu a prisão.

Durante as buscas, foram apreendidos quatro tabletes de cocaína e R$ 15 mil em dinheiro, provenientes da venda da droga. Também foi localizada outra residência usada pelos traficantes, onde foram encontradas duas armas de fogo: uma pistola calibre 9mm, de origem importada, e uma espingarda calibre .12.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de armas de fogo de uso restrito e serão interrogados no inquérito que investiga o homicídio.