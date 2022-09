Morte de empresário pode ter relação a concorrência de poços artesianos na fronteira

A morte do empresário paraguaio Marcos Daniel González Chilavert, de 42 anos, pode ter relação com a concorrência na área de poços artesianos na região de fronteira. De acordo com o médico legista, a vítima foi executada com 50 tiros, na última segunda-feira (28), próximo a sua residência, no bairro Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero, cidade de fronteira entre Brasil e Paraguai.

De acordo com informações do site Porã News, a esposa do empresário relatou ao diretor da Polícia de Amambay desconhecer quem seria a pessoa com quem Marcos conversou no dia do crime. Ainda de acordo com as investigações, o assassinato pode ter sido motivado por conta de concorrências na região norte do município sobre perfuração de poços artesianos.

Conforme divulgado pela Polícia Nacional na tarde de ontem ( 28), a vítima teria entrado em contato com a esposa relatando sobre uma ligação telefônica, com quem ele teria conversado com uma “pessoa que estava descoberta”.

A Polícia Nacional continua nas investigações para elucidar os motivos do crime.

