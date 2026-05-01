Eventos sociais provocam interdições no trânsito em bairros de Campo Grande neste fim de semana

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste fim de semana. Eventos sociais programados para diferentes regiões da cidade vão provocar interdições temporárias em vias públicas entre sexta-feira (1º) e sábado (2).

Nesta sexta-feira, a Rua Indianápolis será interditada no trecho entre as ruas Nazaré e Barbacena, das 15h às 23h, para a realização de um evento local.

Já entre sexta-feira e sábado, outra interdição está prevista na Rua Marechal Câmara, entre as ruas São Basílio e Santo Aleixo. Nesse caso, o bloqueio ocorrerá das 12h às 20h nos dois dias, também em função de programação social na região.

De acordo com a Agetran, as interdições são necessárias para garantir a segurança dos participantes e a organização dos eventos.

A recomendação é que condutores evitem as áreas afetadas durante os horários de bloqueio, optem por rotas alternativas e redobrem a atenção ao trafegar nas proximidades, onde o fluxo pode sofrer alterações.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais