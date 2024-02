Morre na Santa Casa homem que foi agredido por dupla de irmãos nas Moreninhas

Anderson Velasquez Ferreira, de 38 anos, morreu devido as graves sequelas resultantes de uma brutal agressão ocorrida no último domingo (11) Após quatro dias de luta pela vida na Santa Casa. A vítima, diagnosticada com esquizofrenia, foi espancada por dois homens.

A confirmação do óbito foi feita por familiares e amigos por meio das redes sociais, onde as mensagens de pesar e revolta se multiplicam. Uma sobrinha expressou sua dor, dizendo: “Vai com Deus, tio, que você esteja em um lugar melhor. E não dá para acreditar que você se foi dessa maneira, que fizeram essa maldade com você. Que você esteja em paz e que Deus te receba de braços abertos.”

Os agressores, supostamente irmãos, foram responsáveis por um ataque brutal que resultou em traumatismo cranioencefálico e, por fim, na morte da vítima.

Os relatos indicam que, além dos socos e chutes desferidos pelo primeiro agressor, seu irmão, identificado como Adílio, de 37 anos, se juntou à violência, utilizando capacetadas e golpes com pedaços de madeira diretamente na cabeça da vítima.

Um dos agressores, de 27 anos, chegou a ser preso em flagrante, mas , durante a audiência de custódia, na terça-feira (13), obteve liberdade provisória. O segundo suspeito, de 37 anos, permanece foragido.

O histórico do incidente revela que o desentendimento começou durante a noite de domingo, quando Anderson, que sofria de esquizofrenia, teve um conflito com seu vizinho. O suspeito alegou ter sido ameaçado com uma barra de ferro pela vítima, justificando, assim, a brutal agressão que se seguiu.

O caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio qualificado, toma agora a forma consumada de homicídio qualificado. A Polícia Civil continua as investigações.

