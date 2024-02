Casal que realizava confecção de crack na frente dos filhos é preso em Dourados

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, efetuou a prisão de um casal nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, sob as acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação culminou na detenção do homem de 39 anos e da mulher de 30 anos, no bairro Jóquei Clube, em Dourados-MS.

A ação policial foi resultado de um monitoramento contínuo da equipe, que identificou a residência do casal como um ponto de venda de drogas na região. Ao adentrarem a residência, os policiais flagraram o casal fracionando uma pedra de crack para a confecção de papelotes, realizando a atividade na cama e à vista dos filhos menores da família.

Durante as buscas, os policiais encontraram, escondidos em um armário, pacotes contendo várias porções de crack, totalizando aproximadamente 250g da substância. Além disso, foram apreendidas porções de cocaína, dinheiro e aparelhos celulares, todos relacionados às atividades de tráfico.

O casal foi detido e conduzido à 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação demonstra o comprometimento das autoridades em combater o tráfico, especialmente quando este ocorre em ambientes familiares, envolvendo crianças. Os filhos menores foram encaminhados aos cuidados do Conselho Tutelar para garantir sua segurança e bem-estar.

