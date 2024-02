Costa Rica terá vacinação contra a dengue, Covid-19 e de rotina neste sábado

Neste sábado(17) acontece em Costa Rica o dia D de vacinação contra a dengue, Covid-19 e de rotina nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) Central, Vale do Amanhecer e São Francisco.

A vacina contra a Dengue é para crianças de 10 e 11 anos e contra a Covid-19 para grupos prioritário, de acordo com as diretrizes do ministério da saúde. Todos que desejarem se vacinar devem apresentar o Cartão de Vacina e/ou comprovante da última vacina recebida para garantir a imunização correta.

A Dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, e pode causar sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas na pele. Já a Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é uma doença respiratória que se tornou uma pandemia global. A vacinação é essencial para controlar a disseminação do vírus e reduzir o número de casos graves e óbitos.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.