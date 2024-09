Morre idoso que estava internado na Santa Casa após ser atropelado por carro em Maracaju

O acidente aconteceu no dia 02 de setembro e de acordo com o filho do idoso, o pai estava embriagado quando foi atingido por um Fiat Palio

Na tarde de ontem (08), um idoso que estava internado na Santa Casa da Capital, morreu após não resistir aos ferimentos causados em um acidente de carro que ocorreu em Maracaju.

O acidente aconteceu no dia 02 de setembro e de acordo com o filho do idoso, o pai estava embriagado quando foi atingido por um Fiat Palio.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, onde permaneceu internado por uma semana.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

