Seis pessoas vão responder por tentativa de homicídio após homem evitar furto de TV

Equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa) terminou as investigações e identificou seis pessoas responsáveis por tentar matar e atear fogo na casa de um homem, de 41 anos, no dia 12 de maio deste ano, dia das mães. A vítima evitou que duas televisões fossem furtadas de uma casa da região.

À época, o homem perseguiu um dos autores na noite anterior ao crime, que carregava dois televisores na rua da casa dele. O suspeito abandou os aparelhos, que foram recolhidos e deixados na casa de uma vizinha, na tentativa de localizar o proprietário.

Porém, no dia seguinte, o criminoso voltou acompanhado de três adultos e dois adolescentes, que foram até a casa da vítima e o espancaram . Em seguida, atearam fogo no imóvel, deixando o homem caído ao chão.

O morador só não morreu, porque vizinhos intervieram e o salvaram, o retirando do imóvel em chamas. Ele foi socorrido e ficou em coma por vários dias em um hospital da Capital.

A Polícia Civil foi acionada e, após investigações, descobriu a identidade dos seis envolvidos, sendo quatro homens adultos, de 20, 24, 25 e 32 anos, além de dois adolescentes, ambos com 17 anos.

O menores estão sob responsabilidade da Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude). Quanto aos outros autores, apenas o homem de 24 anos segue foragido. A polícia faz busca para localizá-lo.

