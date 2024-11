Agesul oficializa contrato para construção de ponte e asfalto no Lageado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), oficializou a contratação da empresa Águia Construtora Ltda. para a construção de uma ponte e pavimentação de ruas no Parque do Lageado, em Campo Grande. O extrato foi publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) de ontem (31) e está avaliado em R$ 6,7 milhões.

Serão asfaltadas no Parque do Lageado as ruas Francisca Figueiredo, Tristão dos Santos e Gaudiley Brun, além de construída uma ponte de 19 metros que ligará o bairro à região do Jardim Centenário. O objetivo é criar um novo acesso para a Avenida Guaicurus, importante via arterial da cidade, e também acabar com uma espera de 20 anos dos moradores pela melhoria.

Atualmente, o único acesso ao bairro é feito pela rua Evelina Selingard, que está sobrecarregada devido à densidade populacional da região. Outro ponto importante é a longa distância que os moradores das regiões periféricas precisam percorrer para sair do bairro, localizado na extensa região sul da Capital.

De acordo com a publicação, a Águia Construtora tem 240 dias consecutivos para cumprir o cronograma da obra.

Por Kamila Alcântara

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram