Moradores flagram assassino fugindo após atirar em homem de 50 anos

Silvério Acosta Antunes, de 50 anos, foi assassinado a tiros, na noite de ontem, (8), em Amambai, a 356 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações de testemunhas, o autor do crime fugiu em uma bicicleta e usava calça jeans, camiseta de dor clara e boné.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores ouviram disparos de tiros por volta das 21h30, em frente de uma residência no Bairro Vila Cassiano Marcelo. Em depoimento aos policiais, populares viram o autor do crime fugindo do local em uma bicicleta, passando as suas características físicas.

Ao consultar o sistema policial, os militares descobriram que a vítima estava em regime semiaberto desde ontem. Até o momento tem informações sobre o motivo do assassinato. O caso foi registrado na delegacia local como homicídio simples.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.