Venda de veículos tem queda de 7,8% em MS

Em 2022, o acumulado ficou em 26.110 unidades, ao passo que em 2021 foram 28.319

A venda de automóveis em Mato Grosso do Sul teve queda de 7,8% em 2022, ano em que foram vendidas 26.110 unidades. O percentual leva em conta o comparativo com o ano de 2021, quando de janeiro a dezembro foram comercializados 28.319 veículos. Os dados são da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

A pesquisa realizada traz um demonstrativo, no qual o segmento de automóveis indica 17.905 veículos vendidos em 2022 e de comerciais leves, 8.205. No ano anterior foram 19.813 mil e 8.506 mil, respectivamente.

Somente em dezembro foram vendidos 2.731 automóveis na somatória de todos os municípios do Estado. Ao passo que, no mesmo mês de 2021, foram 2.810. Neste caso, a retração foi de 2,81%. Levando em conta uma série de fatores que resultaram na interferência negativa em vários setores da economia, o proprietário da SF Carros e Camionetes, e de uma empresa de treinamento para vendedores de lojas de veículos, Sérgio Ferraz, faz uma análise. “O mercado automotivo tem passado por um momento desafiador desde o primeiro semestre de 2022. A alta na taxa de juros, combinado com baixa aprovação de crédito, endividamento do brasileiro e o alto valor dos veículos fizeram com que o mercado se retraísse consideravelmente”, pontua.

Na visão do empresário do ramo automotivo, outro detalhe também conspirou para a baixa, como a alta dos preços motivadas pela falta de componentes de veículos 0km. “Ainda temos as locadoras, grandes compradores de veículos 0km e abastecedores do mercado de veículos usados, que passaram praticamente dois anos sem conseguir renovar suas frotas”, ressalta Sérgio.

Contudo, para 2023, Ferraz é otimista e acredita em um bom momento para o mercado automobilístico em Mato Grosso do Sul. “Teremos um ano desafiador, em que o consumidor voltará a ter poder de negociação”, complementa.

Outros veículos

Caminhões, ônibus e motocicletas também sofreram alteração no volume de vendas, no ano passado. No acumulado do ano foram comercializados 2.199 caminhões, ao passo que em 2021 foram 2.039, ou seja, 160 veículos a menos, o que desencadeou um aumento de 7,85% ao ano.

No segmento dos ônibus também foi registrada uma elevação na vendas em Mato Grosso do Sul, tendo em vista que em 2022 foram 304 ônibus, ao passo que no mesmo período do ano anterior (2021) o acumulado foi de 299, aumento de 1,67%.

No ramo das motocicletas, somente em dezembro de 2022, o registro é de 1.939 exemplares vendidos. Já no acumulado do ano, 19.947 motocicletas foram negociadas, sendo que, em 2021, o total registrado chegou a 16.932, gerando crescimento de 17,81% no comparativo do ano.

Preços

A elevação acentuada dos veículos foi um dos motivos que interferiram no volume das vendas de carros 0km. Conforme a tabela Fipe, automóveis considerados populares, atualmente, ultrapassam a marca dos R$ 80 mil. O veículo da Chevrolet, modelo Onix 0km, um dos mais populares entre os brasileiros, custa, hoje, R$ 81.493. O HB20 Vision 2022, R$ 75,866 e o Fiat Argo (0km) tem um custo de R$ 77.560.

Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

