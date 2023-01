Adolescente é apreendido em casa usada como depósito do tráfico

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em uma casa que escondia 1,5 tonelada de maconha. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, dia 06 de janeiro, em Mundo Novo, cidade localizada na região Sul do Estado e região de fronteira com o Paraguai. Outras pessoas que estavam no local, conseguiram fugir pulando o muro nos fundos da residência.

Após tomar conhecimento de que um grupo criminoso atuava em Mundo Novo transportando drogas, a Polícia Civil iniciou o trabalho de monitoramento dos membros.

Os trabalhos levaram a uma residência localizada na rua Dom Pedro, esquina com a Filinto Muller. O local é cercado por muros altos, local apropriado para depósito de entorpecentes.

Vários veículos começaram a percorrer os arredores do depósito, como se estivessem monitorando, o que chamou a atenção dos investigadores.

Uma caminhonete Toyota Hilux então entrou na casa em alta velocidade e os policiais se aproximaram do local. Dois homens gritaram “polícia” e então fugiram pelos fundos, onde estava uma escada escorada no muro.

A Hilux estava carregada com vários fardos de maconha e havia pacotes da droga espalhados pelo chão. Um adolescente de 16 anos, não conseguiu fugir e acabou sendo apreendido. Também foi encontrada uma balança de precisão. Tudo foi apreendido e levado para Delegacia da Polícia Civil de Mundo Novo onde o caso é investigado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.