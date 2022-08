Moradores encontram corpo em córrego de Sidrolândia

Moradores do assentamento Santa Lúcia, em Sidrolândia, a 72 km de Campo Grande, encontraram o corpo de um homem, na tarde deste domingo (31).

Conforme as informações do Sidrolândia News, o córrego fica na saída da cidade para Maracaju. Moradores estavam próximos do local, quando notaram o cadáver. Até o momento, não se sabe quem era o homem e nem o motivo de sua morte.

A perícia técnica esteve no local e recolheu os restos mortais para análise e identificação. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), em Campo Grande.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.