Amanda Nunes revela os motivos de ter tirado o pé contra Peña

Amanda Nunes venceu Julianna Peña na madrugada deste sábado para domingo (31). Com a vitória, o cinturão do peso-galo feminino volta ao Brasil após curto período fora. A brasileira foi dominante e venceu por pontos a americana. Ela teve a chance de liquidar a luta logo no segundo round, quando derrubou a adversária algumas vezes.

Se posicionando como canhota, a lutadora de 34 anos derrubou Pena três vezes no segundo round – duas com a mão direita e uma com a esquerda – enquanto sua oponente tinha dificuldades para encontrar seus golpes. Pena não se saiu muito melhor quando levou a luta ao solo.

Amanda Nunes estava determinada em mostrar para o mundo que era melhor que sua algoz. Após Julianna Peña “quebrar a banca” e chocar o mundo na última luta, algumas pessoas questionavam o futuro da melhor lutadora de todos os tempos. Em entrevista coletiva após o espetáculo, a baiana revelou os motivos de não ter partido para cima logo após os primeiros knockdowns.

Muita força e precisão nos golpes para reconquistar o cinturão! 🏆 💪 [ @Amanda_Leoa 🇧🇷 | #UFC277 ] pic.twitter.com/JuX4nJ0mtH — UFC Brasil (@UFCBrasil) July 31, 2022

“Eu sei que Julianna é dura. Eu estava pronta para isso. Eu poderia ter acabado com ela, mas eu queria fazer cinco rounds com ela esta noite para provar que eu sou melhor do que ela. Eu provei isso esta noite. Esta noite provou que [a vitória anterior de Peña] foi um dia de sorte para ela. Se ela precisava se tornar uma campeã assim, ela teve seu tempo, mas agora acabou”, afirmou.

Nunes conseguiu uma série de quedas nos três rounds finais e passou a maior parte do tempo em posição favorável, mas teve que resistir a uma tentativa ameaçadora de finalização no meio do quarto round, enquanto Pena a golpeava desesperadamente pelas costas e Nunes contra-atacava com cotoveladas.

