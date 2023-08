Moradores do PR tem caminhão roubado após serem atraídos até chácara em Dourados

Dois moradores de Umuarama (PR) foram vítimas de assalto durante uma viagem de transporte entre Araucária (PR) e Campo Grande. O crime ocorreu na última quinta-feira (18) em Dourados.

De acordo com o relato registrado na ocorrência, as vítimas, um casal, haviam sido contratados por meio de um aplicativo de transporte para realizar o serviço. No entanto, ao chegarem no destino, foram surpreendidos por criminosos que os abordaram, aplicando um golpe e roubando seus pertences.

Após terem sido contratados por meio de um aplicativo para transportar cargas de Dourados até Guaíra, as vítimas acabaram sendo atraídas até uma chácara situada na rua Alcides José de Macedo, próxima à Linha do Potreirito. No local, foram abordadas por criminosos, que realizaram o assalto e subtraíram seus pertences.

O casal foi rendido por três homens. A quadrilha deixou o local levando caminhão Mercedes-Benz, placas ADX 8487 de Umuarama (PR).

O casal recebeu a ajuda de populares. A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Com informações do site Dourados News.