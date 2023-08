Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou bem sextado e o dia já começa positivo para você encher o bolso, meu cristalzinho! Os frutos do seu trabalho virão em forma de dinheiro e suas iniciativas devem render lucros e ganhos. As melhores oportunidades devem surgir logo nas primeiras horas da manhã e estarão ativas até a metade da tarde. Os astros garantem que você pode dar uma tacada certeira se tiver paciência, agir com sabedoria e seguir os seus instintos. Seu signo é apressado e quer tudo pra ontem, mas se for devagar hoje vai chegar longe. As relações pessoais, amizades e os contatinhos ficarão mais animados no final do dia e você vai arrasar com seu jeito falante e sociável. Surpresas na pista: o crush pode se declarar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

É uma sexta perfeita com astral sem defeitos que você quer, minha consagrada? Então pode agradecer aos céus porque é exatamente isso que as estrelas prometem para hoje. A Lua permanece no seu signo até o meio da tarde, muda para a fase Nova e faz uma porção de aspectos benéficos, anunciando um período de conquistas no trabalho, alegrias na vida pessoal e muita disposição para realizar tudo o que pretende. Bora agilizar seus interesses e aproveitar essa onda positiva para alcançar seus sonhos. As finanças ficam mais estimuladas depois do almoço, mas os assuntos do coração estarão protegidos o dia inteiro. Astral feliz com o xodó e ótimas vibes para ganhar de vez o crush que deseja ter ao seu lado.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Chegou a hora de levar mais a sério suas impressões e se concentrar em suas metas, bebê! Mercúrio e Saturno avisam que com empenho e sabedoria você pode sextar muito bem e conseguir vitória importante na carreira e no lado financeiro, mas segure a língua, aja discretamente e evite comentar seus planos ou suas conquistas com os outros. Os contatos pessoais e amorosos podem não estar tão animados como você gosta, só que o astral deve mudar bastante a partir das 15h47, quando a Lua desembarca no seu signo. Aí sim vai contar com energia farta para encontrar amigos, bater papo com as pessoas queridas e curtir a companhia do love. Novidades despontam na paquera e a conquista pode ser a cereja do bolo.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Preparada para sextar em grande estilo e transformar seus sonhos em realidade, caranguejinha? Se depender do céu, é o que está previsto para hoje e você vai esbanjar habilidade para alcançar seus mais altos ideais. Em paz com os astros, a Lua Nova vai te dar mais disposição, confiança e determinação para ir atrás dos seus interesses. Sua capacidade realizadora tá no modo turbo e atividades que envolvam grupos, clubes, associações e agregam pessoas devem reunir ótimas chances de sucesso. No amor, as vibes mais generosas devem rolar até o meio da tarde, então, aja rápido se pintar uma chance de fisgar o crush. O romance também fica favorecido no mesmo período, já à noite, não convém esperar muito.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os caminhos estão abertos para você consagrar conquistas profissionais e melhorar os ganhos, bebê! Hoje os astros destacam seu lado batalhador, perseverante e também avisam que sua dedicação não vai ficar sem resposta. Talvez precise ralar mais no serviço e mostrar todo seu empenho, mas Mercúrio e Saturno garantem que o progresso virá. Pode ter definição favorável em negociações, acordos, receber restituição ou recurso que aguarda há tempos. Na paixão, há sinal de atração forte com alguém mais vivido, mas as paqueras vão ficar mais animadas da metade da tarde em diante e você pode se ligar pra valer em um contatinho que já admira. Na união, diálogo aberto, cooperação e ótima sintonia com o love.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Virginianjos gostam de rotinas e relutam pra sair da zona de conforto, mas hoje podem se surpreender. As estrelas estão de ótimo humor, prometem novidades e já adiantam que todas serão positivas. É o momento certo para pensar fora da caixa e buscar outras experiências. Você pode sentir muita satisfação ao começar coisas diferentes no trabalho, mudar seu cotidiano e respirar outros ares. Também vai se realizar em contato com pessoas inteligentes e interessantes, sem falar que novas amizades, viagens e passeios vão trazer alegrias. Finanças em expansão e ótimas energias no amor. Deve passar horas deliciosas com o xodó, mas se está na solteirice pode conhecer alguém que tem seu jeito e sua vibe.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O ciclo de transição segue nesta sexta e mudanças iniciadas agora não terão volta, mas não esquenta porque devem te favorecer. Explore sua capacidade de adaptação e foque no que é mais importante para você neste momento: é assim que vai evoluir e garantir conquistas permanentes. É hora se de desligar do que não tem mais sentido ou espaço na sua vida, seja no plano profissional ou pessoal. Acordos vantajosos podem ser feitos e render bufunfa, a saúde conta com boas energias e a paixão vai pegar fogo, bebê! O romance estará mais envolvente e você pode deixar o mozão aos seus pés. A paquera também terá momentos vibrantes e investidas mais ousadas para atrair o peguete ou ficante serão certeiras.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Tô vendo aqui que hoje você tem muitos motivos para glorificar, escorpiãozinho! Seu horóscopo tá forrado de energia boa e os astros dão sinal verde para as suas conquistas, ainda mais se contar com aliados e apoios. O foco se volta para atividades e interesses que dependem de cooperação e participação alheia. Embora tenha energia farta para fazer o que planeja, você irá mais longe se somar forças com os outros – uma mão lava a outra! À tarde, pode ter novidades sobre dinheiro, receber visita ou ótimas notícias de parentes distantes. Período perfeito para animar os contatinhos e há chance de encontrar o crush ideal na pista. A dois, o clima vai ficar quente, do jeito que você e o love gostam.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Ótimas vibes marcam presença logo cedo e você vai sextar com apoio total dos astros para brilhar no trabalho, Sagita! O momento é propício para tomar iniciativas, colocar tudo em ordem no serviço e mostrar que tem determinação de sobra para chegar aonde quer. Hoje os seus interesses recebem um bom impulso e vitórias importantes podem ser alcançadas. Se procura emprego, parente bem relacionado ou pessoa que valoriza sua capacidade pode dar uma mãozinha providencial. Saúde firme e tarde oportuna para resolver assuntos que envolvam dindim. No amor, Marte joga lenha no caldeirão da paquera e revela que pode pintar uma paixão avassaladora. Convívio com o mozão tende a ficar mais cúmplice e prestativo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou e as notícias não poderiam ser melhores, meu cristalzinho! Sol e Lua seguem no seu paraíso até o meio da tarde e garantem que os caminhos estão escancarados para você sextar com “s” de sorte e sucesso. Além das boas chances de se dar bem em matéria de dinheiro, o momento é ideal para focar nas tarefas com as quais mais se identifica: terá prazer em suas atividades e vai dobrar seu rendimento no serviço. Período perfeito sem defeitos para mostrar todo seu charme na paquera e atrair o crush que deseja, mas aja rápido porque as vibes não serão as mesmas à noite e talvez não tenha tantas facilidades. Na relação a dois, os laços se fortalecem e você vai sentir muita confiança com seu love.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Fds chegando e você quer mais é encerrar logo o expediente para aproveitar a vida, não é, minha consagrada? Errada não tá, mas os deveres vão se impor e convém pegar firme no trabalho para defender seu ganha pão. A boa notícia é que hoje só tem vibe positiva no céu e as coisas vão caminhar muito bem, sobretudo na parte financeira. Dinheirinho deve entrar graças ao seu empenho e a família tá do seu lado, caso precise de um help em algo. Na metade da tarde, a Lua desembarca no seu paraíso e aí sim a festa vai começar. Pode esperar diversão com a turma, alegrias com o love e surpresas deliciosas nos contatinhos. Você tem tudo para arrasar na pista e ganhar o ficante: vai dar match no primeiro beijo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Tudo indica que você vai sextar com altos planos e o aval das estrelas para realizar seus objetivos, peixinha! Saturno e Netuno seguem o baile no seu signo e trocam likes com os astros, incentivando seus sonhos e seu progresso. No trabalho, vai contar com mais determinação, ideias férteis e terá facilidade para convencer colegas, chefes ou clientes. Você saberá se relacionar numa ótima com as pessoas, vai mostrar muita desenvoltura ao se expressar e tende a se sentir mais confiante para agir. No período da tarde, pode ganhar uma graninha extra e resolver coisas importantes com parentes. Ótimas vibes nos assuntos do coração. Abuse do seu charme e bom papo para envolver o crush e encantar o mozão.